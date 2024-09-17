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17 Сентября , 15:21

Полад Бюльбюль оглы рассказал «Башинформу», почему Уфу выбрали для форума СНГ

пресс-сдужба Главы РБ
Фото:пресс-сдужба Главы РБ

Председатель правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы рассказал агентству «Башинформ», почему в этом году именно Уфа выбрана для проведения XVII форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ.

Как напомнил Полад Бюльбюль оглы, в 2024 году председателем СНГ стала Россия. 

«У нас принцип такой: форум проводится в председательствующей стране. В этом году председательствует Российская Федерация и поэтому здесь проводятся различные мероприятия. И в Санкт-Петербурге ранее проводились, и в Москве. Уфа, действительно, сама по себе очень культурный город с очень славной историей, - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. - Мы знаем, что недавно отмечалось 450-летие Уфы. Надо, чтобы наши соседи видели, как развиваются не только столичные города, то есть Москва и Санкт-Петербург, но и столица Башкортостана. Я не был здесь лет пять, и у вас, наверное, очень много положительных изменений».

Гость республики также поделился своими впечатлениями о Советской площади Уфы.

«Идея создать такую площадь с памятником героев, которые создавали историю Башкортостана - это очень важно, потому что вырастает новое поколение, которое, к сожалению, знает хуже и меньше. Поэтому именно вот такие вещи, которые ненавязчиво рассказывают об истории, о славных традициях, сегодня очень важны», - убежден Полад Бюльбюль оглы.

Напомним, в Уфе 16-19 сентября впервые проводится XVII форум творческой и научной интеллигенции СНГ. В международном форуме участвуют около 200 представителей стран Содружества. Он организуется с 2006 года в разных странах. В России форум проводится уже в четвертый раз. Местом проведения трех из них была Москва. 

Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве Содружества. Здесь подводятся итоги прошлого года, обсуждаются планы совместных действий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью, сообщал Башинформ.

Автор:Азат Гиззатуллин
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