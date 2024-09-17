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17 Сентября , 12:52

Гости форума научной интеллигенции СНГ возложили цветы к памятнику комдива в Уфе

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

17 сентября на Советской площади Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и участники XVII форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.

Скульптурную композицию открыли в День Республики 11 октября 2022 года. Она посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника — скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Конная статуя высотой более двух натуральных размеров дополняется двумя бронзовыми горельефами с изображением сцен из славной истории 112-й Башкирской кавдивизии и древнего башкирского воинства. На мемориальных башнях размещены гербы Российской Федерации и Республики Башкортостан, тексты указа главы государства о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя России и списки бойцов Башкавдивизии — 78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы.

Колоннада, с двух сторон охватывающая постамент, символизирует народное объединение перед опасностью, перед лицом врага, придает всему ансамблю торжественность и монументальность.

Глава республики показал гостям барельефы, рассказывающие о Шаймуратове, его корнях, исторических предшественниках и сослуживцах — лучших представителях башкирского воинства.

«Шаймуратов был очень одаренной личностью. Был разведчиком и дипломатом, служил военным атташе в Турции и Китае, хорошо владел английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками, объехал полмира по особым заданиям правительства», - рассказал Радий Хабиров. 

Напомним, реконструкцию Советской площади в Уфе начали летом 2020 года. Строители расширили её территорию, рядом с Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы и перед детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова высадили сквер. В сентябре 2021 года здесь запустили светомузыкальный фонтан.

Как сообщал Башинформ, в Уфе 16-19 сентября впервые проводится XVII форум творческой и научной интеллигенции СНГ. В международном мероприятии участвуют около 200 представителей стран Содружества. Форум организуется с 2006 года в разных странах. В России он проводится уже в четвертый раз. Местом проведения трех из них была Москва. 

Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве Содружества. Здесь подводятся итоги прошлого года, обсуждаются планы совместных действий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью.

Автор:Азат Гиззатуллин
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