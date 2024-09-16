Уфа примет форум творческой и научной интеллигенции СНГ

В Уфе 16-19 сентября впервые пройдет XVII Форум творческой и научной интеллигенции СНГ. В международном форуме участвуют около 200 представителей стран Содружества. Он организуется с 2006 года в разных странах. В России форум проводится уже в четвертый раз. Местом проведения трех из них была Москва.

Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве Содружества. Здесь подводятся итоги прошлого года, обсуждаются планы совместных действий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью.

Тема нынешнего XVII форума «Содружество Независимых Государств: общие ценности и многообразие культур» предполагает обсуждение планов сотрудничества с учетом современных реалий и определение приоритетных направлений и форм работы.

На пленарных заседаниях и в профильных секциях в Уфе деятели науки, образования и искусства обсудят различные аспекты профессионального взаимодействия, включая новые форматы сотрудничества в образовании, волонтёрство, интеграционные процессы в формировании межкультурного диалога.

Кроме того, запланированы встречи руководителей профильных гуманитарных объединений СНГ, круглые столы кинематографистов, руководителей творческих вузов, специалистов по организации инклюзивных проектов. Отдельная встреча будет посвящена подготовке 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно к форуму приурочена встреча представителей руководящих органов гуманитарного сотрудничества Содружества: совета по гуманитарному сотрудничеству и правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества.

Кульминацией форума станет торжественная церемония награждения лауреатов главной межгосударственной премии СНГ – «Звезды Содружества». Она присуждается за выдающиеся достижения в сфере искусства, науки и образования. Заслуженные награды также получат лауреаты молодежной премии СНГ – «Содружество дебютов».

Не менее насыщенна культурная программа форума. Ожидается выступление молодежного симфонического оркестра СНГ. Его создание – один из знаковых проектов межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества. Коллектив впервые был собран в 2007 году. В разные годы оркестром руководили известные дирижеры Юрий Симонов, Владимир Спиваков, Василий Валитов.

На этот раз оркестр возглавит народный артист России, лауреат премии «Звезды Содружества» Сергей Скрипка. Вместе с маэстро за дирижерский пульт встанут: народный артист Башкортостана Дмитрий Крюков – главный дирижёр Государственного академического симфонического оркестра РБ, Расул Клычев – художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Туркменистана, Константин Науменко – дирижёр Жуковского симфонического оркестра и азербайджанский дирижер Муртуза Бюльбюль.

В концертную программу в Уфе включены произведения популярной классической музыки российских и зарубежных композиторов.

Еще одним подарком для участников форума станет большая концертная программа одного из ведущих профессиональных хореографических коллективов России – Государственного академического ансамбля народных танцев им. Ф. Гаскарова. Коллектив является визитной карточкой Башкортостана.

Ансамбль, созданный в 1939 году, вот уже 85 лет выступает на лучших сценах России и мира. В концертной программе «Танцы народов мира» гаскаровцы представят признанные шедевры башкирской хореографии – композиции из золотого фонда Файзи Гаскарова: «Гульназира», «Семь девушек», «Северные амуры», старинный танец с ведром, а также виртуозные танцы народов мира – испанский, уйгурский, аргентинский, китайский и др.

Форум завершится принятием резолюции.

Организаторами форума являются межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и правительство Башкортостана.

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