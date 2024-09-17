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17 Сентября , 13:07

Михаил Швыдкой назвал Уфу одним из важных культурных центров России

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Уфа сегодня является одним из самых важных культурных центров России. В последние годы здесь проведена необычайно большая работа, и нам очень хотелось показать нашим коллегам из стран Содружества все то, что уже сделано. Об этом сказал сопредседатель правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос журналиста ИА «Башинформ». 

Сегодня в Башкортостане развивается очень много направлений, в том числе и в сфере креативных индустрий, художественного творчества, туризма, отметил Швыдкой.

«Для наших партнеров, друзей из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана важно понять это все и почувствовать. Очень много возникает после этого горизонтальных связей. Я думаю, что Уфу мы выбрали в какой-то степени случайно и не случайно одновременно, потому что нам хотелось показать достижения республики, достижения Башкортостана всем нашим коллегам. Нас с Поладом БюльБюль Оглы многое связывает с вашим городом, с вашей республикой, и, прежде всего, имя Мустая Карима. Мы были дружны, мы чтим его память. И не только его, разумеется, но он был очень близким и дорогим нам человеком. Поэтому показать вот эту красоту Башкортостана, башкирского народа, всех народов, которые здесь живут, нам очень хотелось», - сказал Михаил Швыдкой.

Как сообщал Башинформ, сегодня на Советской площади Уфы Глава Башкортостана Радий Хабиров, председатель правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад БюльБюль Оглы, сопредседатель правления МФГС, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и участники XVII форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ возложили цветы к памятнику Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.

Напомним, в Уфе 16-19 сентября впервые проводится XVII форум творческой и научной интеллигенции СНГ. В международном форуме участвуют около 200 представителей стран Содружества. Он организуется с 2006 года в разных странах. В России форум проводится уже в четвертый раз. Местом проведения трех из них была Москва. 

Форумы научной и творческой интеллигенции СНГ являются крупнейшими ежегодными гуманитарными мероприятиями на пространстве Содружества. Здесь подводятся итоги прошлого года, обсуждаются планы совместных действий, вырабатываются рекомендации по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в области науки, образования, культуры, информации, туризма, спорта, работы с молодежью, сообщал Башинформ.

Автор:Азат Гиззатуллин
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