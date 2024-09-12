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12 Сентября , 17:19

Структура правительства Башкирии не претерпит больших изменений

телеграм-канал Андрея Назарова
Фото:телеграм-канал Андрея Назарова

Победа Радия Хабирова на выборах Главы Башкортостана означает сохранение политического курса, стабильности в социальной сфере и акцент на развитие и инновации в экономике, а также политику результативного взаимодействия с федеральным центром. Об этом в своем телеграм-канале заявил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, комментируя церемонию инаугурации Главы РБ, состоявшуюся сегодня в Госсобрании республики.

«На недавно завершившихся выборах Радия Хабирова поддержало большинство проголосовавших жителей республики. Это говорит об одобрении курса, которому следовала команда последние шесть лет, с октября 2018-го, — отметил Андрей Назаров. — Создавать лучший регион для жизни людей — многоаспектная задача. При этом Башкортостан был и остаётся краеугольным камнем российского государства. Руководитель республики настроен именно так ко всем вопросам подходить».

По мнению главы кабмина, следует и впредь делать и доделывать те решения, которые были приняты ранее. Часть проектов уже находится в активной стадии строительства.

«Куда бы и в какое бы направление мы ни заглянули, есть и результаты и, что важно, решения, которые находятся в процессе реализации. И, конечно, такая преемственность важна, поэтому большинство членов правительства, судя по всему, продолжат свою работу. Сама структура правительства больших изменений тоже не претерпит, — сообщил премьер-министр Башкортостана. — Я, со своей стороны, как человек, который пять лет отработал в качестве премьер-министра, и продолжает выполнять его полномочия до утверждения нового состава правительства, сделаю все, чтобы структура правительства была максимально эффективной и сбалансированной».

Между тем перед правительством уже стоят большие и новые задачи. Поручения Главы Башкортостана необходимо выполнить до 2030 года. Речь, в частности, идет об увеличении ВВП, росте промышленности и инвестиций до 1,25 трлн рублей. В числе первоочередных задач — полная модернизация первичного звена здравоохранения, капремонт образовательных учреждений, улучшение транспортных артерий республики.

«Уверен, мы добьемся этой главной цели — сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей в Российской Федерации. Алга, Башкортостан!», — заключил Андрей Назаров.

Как ранее сообщал Башинформ, Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о продолжении выполнения своих обязанностей республиканским правительством регионом до сформирования нового правительства РБ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Автор:Галина Бахшиева
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