Через несколько часов в Уфе состоится инаугурация Радия Хабирова

Сегодня, 12 сентября, состоится важное политическое событие республики — торжественная церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова.

Инаугурации будет транслироваться на телеканалах БСТ, Россия 24, Башкортостан 24, UTV, Вся Уфа, а также на радиостанции Юлдаш и в социальных сетях Главы региона ВКонтакте и Одноклассниках .

Начало — в 10 часов.

Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона Радий Хабиров на прошедших выборах Главы Башкирии набрал 80,21% голосов. Его кандидатуру поддержали более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.