12 сентября состоится церемония инаугурации Главы Башкирии

Завтра, 12 сентября, состоится важное политическое событие республики - торжественная церемония вступления в должность Главы Башкортостана.

Церемония инаугурации будет транслироваться на телеканалах БСТ, Россия 24, Башкортостан 24, UTV, Вся Уфа, а также на радиостанции Юлдаш и в социальных сетях Главы региона Вконтакте и Одноклассниках .

Начало - в 10 часов.

Как ранее сообщал «Башинформ», действующий руководитель региона набрал 80,21% голосов. Всего за него отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%.