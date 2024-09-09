ЦИК России высоко оценил работу общественных наблюдателей Башкирии

Центризбирком России дал высокую оценку выборам в Башкирии. В ЦИК РФ не поступила ни одна жалоба из республики, и в этом в том числе большая заслуга общественных наблюдателей. Об этом на пресс-конференции в «Башинформе» заявила руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Главы Республики Башкортостан Лида Исаргакова.

«Общественные наблюдатели — это подготовленные, обученные люди, которые помогли обеспечить законность, открытость и прозрачность избирательного процесса. И сегодня уже можем говорить о том, что мы со своей задачей справились. Та цель, которая перед нами стояла — обеспечить законность избирательного процесса, она действительно достигнута. Результат высочайший, нарушений на выборах не зафиксировано. Ни ЦИК республики, ни ЦИК России также не зарегистрировал ни одного нарушения, — констатировала Лида Исаргакова. — Коллеги, которые работали с нами в этой кампании общественными наблюдателями, показали свой высокий профессионализм, свое неравнодушие и патриотизм. Было полное, конструктивное взаимодействие всех участников избирательного процесса».

Как отметили на пресс-конференции, в преддверии выборов руководителя региона пройден очень большой путь. Общественная палата Башкирии подготовила к этой избирательной кампании более 13 тысяч общественных наблюдателей.

«Мы видим, что для большинства из них это уже не первая избирательная кампания. Это уже опытные, профессиональные люди. Они не получают денег за свою работу, — отметил председатель Общественной палаты РБ Данияр Абдрахманов. — Это общественная деятельность. Люди приходят, хотят быть вовлеченными в избирательный процесс, хотят видеть, как проходит процедура голосования. Собственно, это и является залогом легитимности».

Как сообщал Башинформ, всего в регионе с 6 по 8 сентября 2024 года проходило 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

В эти дни жители региона могли проголосовать на одном из 3302 избирательных участков, и на каждом из них работали общественные наблюдатели.