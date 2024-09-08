В УИКах Башкирии нет замечаний - Лида Исаргакова

Выборы Главы Башкортостана вышли на финишную прямую.

«Надеемся, что все пройдет спокойно, в рамках закона», — заявила журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах Главы Республики Башкортостан Лида Исаргакова.

Мобильные группы Общественного штаба продолжают вести свою активную работу.

«Радует, что замечаний нет в УИКах. Все понимают важность процесса, работа продолжается», — подчеркнула Лида Исаргакова в Общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана — 2024».

Как сообщал Башинформ, всего в регионе с 6 по 8 сентября 2024 года проходят 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Государственного Собрания — Курултая республики и 216 кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

В эти дни жители региона смогут проголосовать на одном из 3 302 избирательных участков.