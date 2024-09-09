Церемония инаугурации Главы Башкирии состоится 12 сентября. Дату озвучили на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Принятие присяги – обязательное требование Конституции для вступления в должность», – отметил Радий Хабиров.

Как ранее писал «Башинформ» со ссылкой на ЦИК России, действующий руководитель региона Радий Хабиров набрал 80,21% голосов на выборах Главы Башкирии. Всего за него отдали свои голоса более 1,724 млн избирателей республики. Явка избирателей составила 72,34%, сообщили в региональном центризбиркоме.