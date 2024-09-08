Представители избирательных штабов рассказали о голосовании в Башкирии

В Башкирии продолжаются выборы Главы региона. Их ход активно освещают журналисты, ранее «Башинформ» сообщал, что за 3 дня региональные СМИ опубликовали около 8500 материалов о выборах.

Информацией о ходе выборов делятся и представители избирательных штабов кандидатов на должность Главы РБ. Так, секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин отмечает, что обстановка спокойная, праздничная.

«Люди активно идут, голосуют всеми семьями. Организована поддержка малого предпринимательства, — отметил Руслан Давлетшин.- Читаем, как люди выигрывают ценные призы в рамках акции «Рахмат-2024». В целом отклик очень позитивный.

Артур Шайнуров, кандидат на должность Главы Башкирии от КПРФ, назвал 2024-й – годом ярких политических событий, когда люди приняли участие в выборах президента страны и руководителя региона.

«Специальная военная операция изменила наше отношение к жизни, мы начали глубже разбираться в истинных ценностях. Люди почувствовали свою личную ответственность, когда от каждого голоса зависит судьба страны», – оценил ход выборов Артур Шайнуров.

Представители избирательных штабов заявили, что на участках работает много наблюдателей. На текущий момент нарушений не зафиксировано, всё проходит спокойно.

Тем временем, в штабе общественной поддержки Единой России начались мероприятия в рамках выборного марафона – «Время героев: 2024». Общественные деятели, депутаты, герои СВО, студенты и волонтеры в неформальной обстановке общались на разные темы – как стать и воспитать героя, как помощь бойцов на передовой, также поднимали проблемные вопросы. Их объединила тема патриотизма, что весьма актуально в эти дни, ведь голосование на выборах, не что иное как проявление патриотизма и гражданской ответственности.

Герой России, участник СВО Борис Дудко рассказал о том, как он пришел на военную службу и чего не хватает подрастающему поколению. Родом он из Бирска, никогда не думал о героизме. Поступил в Казанское танковое училище по примеру брата. Прошел путь от командира взвода до заместителя командира отдельного танкового батальона. Выполнял боевые задачи в командировках на территории Сирии, с первых же дней спецоперации участвовал в освобождении Украины.

«Много приходится работать с молодежью, приходят ребята, которые даже не знают, как держать топор и что такое стамеска. Поколение зумеров живет в гаджетах. Мне понравилась идея возвращения уроков труда и технологии – мальчики научатся как забивать гвозди, работать пилой, а девочки шить и кроить», – говорит он.

Его идею поддержал и депутат Госсобрания–Курултая РБ Салават Хусаинов, который сообщил, что с нового учебного года в школах ввели новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

«Чтобы не превратить это дело в формальность, вести уроки будут участники СВО, Герои России, которые с гордостью могут говорить о патриотизме, своим примером подтверждая слова», – отметил он.

Мама героя Степана Белова Татьяна Витальевна отметила, что важно всегда поддерживать мечты детей, даже если они кажутся вам несбыточными и порой даже смешными.

«Школа дает нам многое, но большая часть воспитания идет из семьи. Мое образование – девять классов и колледж радиотехники. Я учился в то время, когда не было ни «Уроков мужества», ни занятий по НВП и не так много говорили о патриотизме. Папа работал гаишником и часто рассказывал о дедушке, который в годы Великой Отечественной боролся с бандеровщиной. Когда началась спецоперация, я ни минуты не колеблясь подписал контракт и пошел по пути, который когда-то прошел мой дед, – рассказывает участник СВО, депутат Госсобрания–Курултая РБ Артур Галеев.

Олимпийская чемпионка, депутат Госсобрания–Курултая РБ Аделина Загидуллина рассказала, что сейчас в республике делается очень многое для развития детского спорта и выразила надежду, что молодое поколение прославит нашу республику на этом поприще.