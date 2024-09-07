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7 Сентября , 19:32
ВЫБОРЫ-2024

В Уфе представители штабов рассказали о ходе избирательной кампании

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Фото:Автор

В Уфе представители избирательных штабов кандидатов на должность Главы Республики Башкортостан рассказали о ходе кампании. Брифинг состоялся в общественном пресс-центре.

—  Я сегодня уже проголосовал. Обстановка спокойная, праздничная. Люди активно идут, голосуют всеми семьями. Организована поддержка малого предпринимательства, — отметил секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин. – Читаем, как люди выигрывают ценные призы в рамках акции «Рахмат-2024». В целом отклик очень позитивный. 

Артур Шайнуров, кандидат на должность Главы Башкортостана от КПРФ, назвал 2024-й – годом ярких политических событий, в который люди приняли участие в выборах Президента страны и Главы республики.

— Специальная военная операция изменила наше отношение к жизни, мы начали глубже разбираться в истинных ценностях. Люди почувствовали свою личную ответственность, когда от каждого голоса зависит судьба страны, – сказал Артур Шайнуров. – На выборы я с супругой пойду завтра, дети проголосуют в Москве в здании полномочного представительства.

Ильяс Батыргариев, доверенное лицо кандидата на должность Главы РБ Радия Хабирова, рассказал, что уже принял участие в выборах.

— Я сходил на голосование с дочкой, школа, где находится участок, расположена по соседству с садиком, и мы в 8.15 с дочерью уже были там. На участке атмосфера праздника, мне даже помогли присмотреть за дочерью, пока я делал выбор, – сказал Ильяс Батыргариев. – Везде по районам атмосфера хорошая, люди за последние пять лет пришли к тому, что выборы — это праздник. От ответственности каждого человека зависит, как люди будут жить.

Представители избирательных штабов заявили, что на участках работает много наблюдателей. На текущий момент нарушений не зафиксировано, всё проходит спокойно.

– Гражданское общество растет, выросла политическая культура, – подчеркнули спикеры.

Автор:Лейла Аралбаева
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