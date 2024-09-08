Политологи сравнили выборы в Башкирии сегодня и 5 лет назад

На брифинге в общественном пресс-центре «Выборы Главы Башкортостана – 2024» политологи Арсен Шаяхметов и Владимир Савичев провели сравнительный анализ выборов Главы Башкирии в 2019 и 2024 годах. Эксперты отметили, что на нынешних выборах и на выборах 2019 года явка примерно одинаковая. Так, в 2019 году она составила 71,8%, а сейчас, как ранее сообщал «Башинформ», по состоянию на 18.00 - 69,18%.

По мнению Арсена Шаяхметова, выборы 2024 и 2019 годов отличаются не по формальным признакам – явке, продолжительности голосования (в 2019 году голосовали 1 день), а по политическому ландшафту.

«За 5 лет существенно изменилась политическая система. В 2019 году было много самовыдвиженцев, проходили дебаты, за это время страна и республика пережили ковид, сейчас в повестке СВО, а избирательная кампания проходила на фоне 450-летнего юбилея Уфы», - отметил Арсен Шаяхметов.

Политолог заметил, что нынешняя кампания была спокойной и бесконфликтной, а на должность руководителя региона претендовали кандидаты от парламентских партий, так называемой системной оппозиции.

Спокойный характер выборов 2024 года, отсутствие нарушений отметил и Владимир Савичев. Он обратил внимание, что ранее, в марте 2024 года жители республики поддержали президента страны Владимира Путина, поэтому сегодня выбор для них был очевиден.

«Радий Хабиров позиционирует себя как член команды Владимира Путина, поэтому республика, ранее поддержавшая президента, сегодня поддержала действующего руководителя региона», - отметил Владимир Савичев.

Эксперт отметил, что в отличие от 2019 года у Радия Хабирова не оставалось времени участвовать в дебатах. В то время, когда шла предвыборная кампания, необходимо было подготовить предложения от республики по формированию новых нацпроектов, пик этой работы пришелся на август.

«Республике нужно было активно участвовать в этом, ведь в нацпроекты включаются направления, предложения, которые проработаны в регионах. Важно было задействовать все возможности, чтобы республика вошла в федеральные проекты и получила финансирование. В этих условиях Главе нужно было не обещать, а реально сделать», - сказал Савичев.

Отличительной чертой нынешних выборов стала общность программ кандидатов от разных партий. Савичев считает, что все уделили внимание важным для общества темам: демография, социалка и др. Разница лишь в частностях, путях реализации. Политолог отметил, что программы нынешних кандидатов были более продуманными в сравнении с 2019 годом. У всех была попытка дать видение будущего республики. Он считает, что конструктивный диалог продолжится и после выборов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что по первым данным ЦИК России, Радий Хабиров лидирует в голосовании на выборах Главы Башкирии с результатом 72,85%.