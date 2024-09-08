Начался заключительный день голосования на выборах Главы Башкирии

Сегодня, 8 сентября, в Башкирии начался заключительный день голосования на выборах Главы республики. Ровно в 8.00 в регионе открылись более 3 тысяч избирательных участков. Проголосовать в них можно будет до 20.00.

По данным ЦИК Башкирии на 20 часов 7 сентября, за два дня голосования явка избирателей составила 51,78%. Нарушений не зафиксировано, все УИКи отработали в штатном режиме.

Напомним, в период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8-800-347-54-54.

Кроме того, среди избирателей Башкирии разыгрывают более 330 ценных призов в рамках традиционной акции «Рахмат», в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.