В Башкирии завершился второй день выборов Главы республики

В Башкирии завершился второй день голосования. Все избирательные участки закрылись в 20 часов.

По данным информационного центра Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, на 20.00 явка избирателей составила 51,78 %.

Напомним, выборы Главы Башкирии продлятся до 8 сентября включительно. Поддержать своим голосом одного из кандидатов можно с 8 до 20 часов по местному времени.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК, назначенных политическими партиями, общественными организациями и собраниями избирателей.

Пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелым заболеванием, те, кто ухаживает за ними, и лица, у которых есть другие уважительные причины, смогут проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию в дни ее работы, в том числе в день голосования до 14.00.

В период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8-800-347-54-54.

Напомним, среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путевки в санатории.