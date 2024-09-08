На выборах Главы Башкирии проголосовал 92-летний отшельник

В Башкирии на выборах Главы республики проголосовал последний житель опустевшей еще в 60-е годы прошлого столетия деревни Урман-Реветь (Субхангулово) Киньягул Салимгарев. Об этом в соцсетях рассказал руководитель Белорецкого района Андрей Иванюта.

Известно, что избирателю уже 92 года — связь с внешним миром он поддерживает благодаря племяннику Халиму из Инзера, который привозит пенсионеру продукты и помогает по хозяйству.

«Несмотря на свой почтенный возраст Киньягул Салимгарев занимается охотой, пчеловодством, держит лошадей. Выращивает овощи, только собрал картошку. Киньягул Гимранович ни разу в жизни не обращался за медицинской помощью, не принимает лекарства, лечится травами. В прошлом году родственники помогли построить ему новый дом, отопление в доме печное, свет от генератора. У Киньягула Салимгарева постоянно останавливаются туристы, охотники, приезжают съёмочные группы, снимают документальные фильмы и сюжеты», — написал Иванюта.

Подробнее о жизни 92-летнего отшельника читайте в лонгриде «Башинформа».

Ранее наблюдатели отметили большой наплыв людей на выборах в Башкирии.