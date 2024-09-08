Наблюдатели отмечают большой наплыв людей на выборах в Башкирии

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Лида Исаргакова отметила, что зафиксированных нарушений нет. Подробности она рассказала на брифинге в Общественном пресс-центре:
– 69 муниципальных образований и более 3 тысяч избирательных участков, где работают наши наблюдатели. Явка действительно очень хорошая. Пекут блины, угощают, маленьким детям дарят шары. Большой наплыв людей старшего поколения, особенно в воскресенье. И у молодежи интерес к избирательной системе неподдельный. В пятницу молодежи было много – и студентов, и работающих. Молодое поколение рассуждает так: все дела закончу, потом буду отдыхать. Очень много многодетных семей, есть даже по 8-10 детей, с грудничками идут.
Общественница отметила, что 8 сентября – День танкиста. Поэтому очень много танкистов собрались вместе с флагами и активно голосуют, особенно много их оказалось в Абзелиловском районе.
– Наша коллега из Общественной палаты проголосовала в Москве, где находится в командировке, – продолжает Лида Исаргакова. – Очень удобно, особенно студентам, кто учится там. По ее словам, там есть национальные костюмы, звучит национальная музыка, идет выставка башкирских художников. Она получила сувенирную продукцию. Единственное, что проголосовавшие в Москве не смогли участвовать в акции «Рахмат».
Айгуль Файзуллина, председатель общественной палаты Кушнаренковского района, рассказала об обстановке в своем муниципалитете, где на один район приходится почти 50 УИКов.
— В деревнях выборы — это яркий праздник. В пятницу молодожены зарегистрировали брак и сразу пришли семьей проголосовать. Приходит много бойцов СВО, которые находятся в отпусках. Самый пожилой гражданин – 98 лет сам пришел на участок. Люди активные, атмосфера дружелюбная, – отметила общественница. – Первый день был очень активным, я пришла в 8.00 с семьей, а уже стояла очередь. Родители привели детей, чтобы показать ход выборов. Районный ансамбль «Сандугаш» зашел на участок в национальных костюмах с песней.
В завершение брифинга Лида Исаргакова уточнила, что 13 тысяч наблюдателей по Башкирии, которые прошли обучение, работают бесплатно, многие самоотверженно занимаются этой работой из года в год.
– В Давлекановском районе есть резерв наблюдателей, для них почетно быть наблюдателями, они принимают участие во всех общественных мероприятиях. Очень хорошие, грамотные люди, которые болеют за свою родину, в стороне никто не остается. Это самоотверженный труд, никого из них не заставляют работать. Эти три сезона показали, какая у общественников большая семья.