Наблюдатели отмечают большой наплыв людей на выборах в Башкирии

Заместитель председателя Общественной палаты Башкирии, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Лида Исаргакова отметила, что зафиксированных нарушений нет. Подробности она рассказала на брифинге в Общественном пресс-центре:

– 69 муниципальных образований и более 3 тысяч избирательных участков, где работают наши наблюдатели. Явка действительно очень хорошая. Пекут блины, угощают, маленьким детям дарят шары. Большой наплыв людей старшего поколения, особенно в воскресенье. И у молодежи интерес к избирательной системе неподдельный. В пятницу молодежи было много – и студентов, и работающих. Молодое поколение рассуждает так: все дела закончу, потом буду отдыхать. Очень много многодетных семей, есть даже по 8-10 детей, с грудничками идут.

Общественница отметила, что 8 сентября – День танкиста. Поэтому очень много танкистов собрались вместе с флагами и активно голосуют, особенно много их оказалось в Абзелиловском районе.

– Наша коллега из Общественной палаты проголосовала в Москве, где находится в командировке, – продолжает Лида Исаргакова. – Очень удобно, особенно студентам, кто учится там. По ее словам, там есть национальные костюмы, звучит национальная музыка, идет выставка башкирских художников. Она получила сувенирную продукцию. Единственное, что проголосовавшие в Москве не смогли участвовать в акции «Рахмат».