Мэр Уфы пришел на выборы

Сегодня, 7 сентября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев исполнил свой гражданский долг, приняв участие в выборах Главы Башкирии.

«Оставаться в стороне от развития республики, особенно в такое время, неправильно. Каждый должен прийти на избирательный участок, сделать свой выбор, чтобы регион развивался в правильном векторе и города становились лучше непосредственно для самих жителей», – прокомментировал глава столичной администрации.

Напомним, поддержать своим голосом одного из кандидатов на пост Главы республики жители региона смогут сегодня и завтра. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Каждый из голосующих может принять участие в акции «Рахмат» и претендовать на ценные призы.