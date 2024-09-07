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7 Сентября , 11:02
ВЫБОРЫ-2024

Мэр Уфы пришел на выборы

ТГ-канал Ратмира Мавлиева
Фото:ТГ-канал Ратмира Мавлиева

Сегодня, 7 сентября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев исполнил свой гражданский долг, приняв участие в выборах Главы Башкирии.

«Оставаться в стороне от развития республики, особенно в такое время, неправильно. Каждый должен прийти на избирательный участок, сделать свой выбор, чтобы регион развивался в правильном векторе и города становились лучше непосредственно для самих жителей», – прокомментировал глава столичной администрации.

Напомним, поддержать своим голосом одного из кандидатов на пост Главы республики жители региона смогут сегодня и завтра. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

Каждый из голосующих может принять участие в акции «Рахмат» и претендовать на ценные призы.

Автор:Ляйсан Закирова
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