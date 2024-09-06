Новости Башкортостана и Уфы
89.7
+0.78
99.19
+1.12
73.09
+0.4
14+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Политика
6 Сентября , 19:59
ВЫБОРЫ-2024

В Уфе заводчане пришли на выборы до начала работы

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Сегодня в Уфе с раннего утра на избирательные участки, расположенные в Орджоникидзевском районе столицы, в числе первых пришли заводчане. Об этом в прямом включении с общественным пресс-центром «Выборы Главы Башкортостана — 2024» сообщила учительница начальных классов Екатерина Гуряева, работающая в дни выборов общественным наблюдателем.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Очень радует, что избиратели приходят целыми семьями. Очень много молодёжи. С утра нас порадовали очереди, потому что заводчане пришли перед сменой и отдали свои голоса. Я не первый раз работаю наблюдателем на выборах, раньше с утра на избирательные участки первыми приходили пожилые люди. Сейчас больше молодёжи. Семьи начали больше подходить в районе обеда. Интересно было наблюдать, как рядом с кабинкой собрались трое малышей и ждали маму, которая в это время заполняла бюллетень», — сказала Екатерина Гуряева.

На другом избирательном участке за выборами наблюдает руководитель подросткового клуба «Диалог» Денис Острожков. По его словам, людям нравится трёхдневное голосование.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

«Люди приходят в удобное для них время. Толкучки нет. Они фотографируются, обсуждают акцию „Рахмат“. Словом, видят праздник. Вы знаете, очень радостно видеть тех, кто впервые приходит голосовать. Их счастливые лица дорогого стоят. Тем более когда им вручают сувениры с логотипами голосования. Также хотел бы отметить людей преклонного возраста, которые нашли время и силы прийти на участки. Они тем самым получают возможность встретиться с подругами, поговорить с ними. Но к этому часу их уже мало, но, поскольку рабочий день закончился, активно подтягиваются семьи. Я в силу своей профессии, конечно же, обращаю своё внимание на молодёжь. Их много», — сказал Денис Острожков.

Эдуард Кускарбеков
Фото:Эдуард Кускарбеков

Общественные наблюдатели добавили, что с утра на избирательных участках нарушений не было.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится до 8 сентября включительно.

Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.

Отметим, среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путёвки в санатории.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru