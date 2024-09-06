В Уфе заводчане пришли на выборы до начала работы

Сегодня в Уфе с раннего утра на избирательные участки, расположенные в Орджоникидзевском районе столицы, в числе первых пришли заводчане. Об этом в прямом включении с общественным пресс-центром «Выборы Главы Башкортостана — 2024» сообщила учительница начальных классов Екатерина Гуряева, работающая в дни выборов общественным наблюдателем.
«Очень радует, что избиратели приходят целыми семьями. Очень много молодёжи. С утра нас порадовали очереди, потому что заводчане пришли перед сменой и отдали свои голоса. Я не первый раз работаю наблюдателем на выборах, раньше с утра на избирательные участки первыми приходили пожилые люди. Сейчас больше молодёжи. Семьи начали больше подходить в районе обеда. Интересно было наблюдать, как рядом с кабинкой собрались трое малышей и ждали маму, которая в это время заполняла бюллетень», — сказала Екатерина Гуряева.
На другом избирательном участке за выборами наблюдает руководитель подросткового клуба «Диалог» Денис Острожков. По его словам, людям нравится трёхдневное голосование.
«Люди приходят в удобное для них время. Толкучки нет. Они фотографируются, обсуждают акцию „Рахмат“. Словом, видят праздник. Вы знаете, очень радостно видеть тех, кто впервые приходит голосовать. Их счастливые лица дорогого стоят. Тем более когда им вручают сувениры с логотипами голосования. Также хотел бы отметить людей преклонного возраста, которые нашли время и силы прийти на участки. Они тем самым получают возможность встретиться с подругами, поговорить с ними. Но к этому часу их уже мало, но, поскольку рабочий день закончился, активно подтягиваются семьи. Я в силу своей профессии, конечно же, обращаю своё внимание на молодёжь. Их много», — сказал Денис Острожков.
Общественные наблюдатели добавили, что с утра на избирательных участках нарушений не было.
Напомним, сегодня, 6 сентября, в регионе стартовали выборы Главы Башкирии. Голосование продлится до 8 сентября включительно.
Процесс организуют Центризбирком РБ, 69 территориальных и 3302 участковых комиссий, а также более 28 тысяч членов УИК.
Отметим, среди избирателей Башкирии в рамках традиционной акции «Рахмат» разыграют более 330 ценных призов, в том числе квартиры, автомобили и путёвки в санатории.