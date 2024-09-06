В Уфе заводчане пришли на выборы до начала работы

«Очень радует, что избиратели приходят целыми семьями. Очень много молодёжи. С утра нас порадовали очереди, потому что заводчане пришли перед сменой и отдали свои голоса. Я не первый раз работаю наблюдателем на выборах, раньше с утра на избирательные участки первыми приходили пожилые люди. Сейчас больше молодёжи. Семьи начали больше подходить в районе обеда. Интересно было наблюдать, как рядом с кабинкой собрались трое малышей и ждали маму, которая в это время заполняла бюллетень», — сказала Екатерина Гуряева.

На другом избирательном участке за выборами наблюдает руководитель подросткового клуба «Диалог» Денис Острожков. По его словам, людям нравится трёхдневное голосование.