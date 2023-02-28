В России утверждена «дорожная карта» по развитию садоводства

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко утвердила перечень поручений правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Решение насущных проблем садоводов и огородников — важный вопрос для государства. По оценкам Союза садоводов России, к этой категории граждан относятся 60 млн человек. За последние три года в России на 30% выросло количество зарегистрированных садовых участков. Сейчас в ЕГРН их уже 12,5 млн. Наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволят россиянам без проблем решить многие имущественные и другие вопросы и в конечном счёте организовать жизнь за городом по современным стандартам», — заявила ранее в ходе заседания комиссии Виктория Абрамченко.

Минприроды совместно с общероссийской общественной организацией «Союз садоводов России» поручено проработать вопрос по добыче садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами подземных вод, а также об использовании поверхностных водных объектов для нужд садоводов и огородников в упрощённом порядке.

Минцифры поручено обеспечить подготовку комплексных разъяснений для садоводов о возможностях портала госуслуг, в том числе для распространения этих разъяснений в садоводческих и огороднических товариществах.

В свою очередь, Федеральной налоговой службе необходимо направить в свои территориальные органы разъяснения, касающиеся необходимости выявления признаков фактического отсутствия деятельности садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ при принятии решения об их исключении из ЕГРЮЛ.

Комиссия сочла важным создание при комиссии двух рабочих групп, добавили в пресс-службе правительства России. В частности, поручено создать рабочую группу комиссии по энергетике для проработки проблемных вопросов. Например, вопросы, связанные с тарифным регулированием оказываемых садоводам и огородникам услуг по электроснабжению, передачей объектов электросетевого хозяйства электросетевым организациям, оптимизацией процедуры технологического присоединения к сетям электроснабжения, газификацией территорий садоводческих товариществ.

Кроме того, будет создана рабочая группа комиссии по имущественным вопросам. Так, будут прорабатываться проблемные вопросы, связанные с оформлением прав на объекты недвижимости на территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, вовлечением в оборот неиспользуемых садовых и огородных земельных участков, а также развитием применения института комплексных кадастровых работ применительно к территориям некоммерческих садовых товариществ.

Как сообщал ранее «Башинформ», в республике насчитывается огромная армия садоводов — 1,5 млн человек. Всего в Башкирии 1500 садовых товариществ. По этому показателю регион занимает седьмое место в России. 500 тысяч жителей республики имеют дачные и садовые участки.

Напомним также, объем финансовой поддержки садоводов в Башкирии увеличили в этом году до 250 млн рублей. Об этом сообщили 17 февраля на втором форуме садоводов «SMART-садовод» в Уфе.

В этот же день Радий Хабиров объявил о решении учредить 10 грантов Главы республики по 500 тысяч рублей, которые будут получать лучшие садоводческие товарищества республики, информировал «Башинформ».

«По итогам первого форума мы выделили из республиканского бюджета более 116 млн рублей, хотя могу сказать, что сумма пока не такая уж большая, - сказал тогда Радий Хабиров. - Первое – мы направили 66 млн рублей на ремонт подъездных дорог. Начали с небольших массивов, в которых дороги приняты на баланс муниципалитетов. Охватили 79 СНТ, в которых участки имеют 23 тысячи человек, из которых 3,5 тысячи проживают там постоянно. В 2023 году, несмотря на сложные условия и санкционное давление, мы увеличили сумму поддержки на решение проблем садоводов до 250 млн рублей. При этом контроль за ними будет жесткий и финансирование будет направляться только в те СНТ, где есть порядок и которые сами готовы идти навстречу».

Глава республики отметил, что начала решаться одна из самых наболевших проблем – качественного электроснабжения СНТ – путем передачи их сетей в управление профессиональным сетевым организациям.

Для снижения финансовой нагрузки на садоводов республиканские власти приняли решение компенсировать 90% затрат на кадастровые работы в границах территории СНТ, обустройство контейнерных площадок, а также разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы.

В 2023 году на компенсацию затрат предусмотрено 50 млн рублей из бюджета РБ в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Радий Хабиров отметил, что выправляется ситуация по организации маршрутного сообщения автобусами, пригородными поездами, обеспечена бесперебойная работа канатной дороги и речных переправ. Важное значение имеет обеспечение безопасности садовых товариществ.

Радий Хабиров также предложил подумать над установкой мобильных ФАПов в нескольких крупных садовых товариществах, где проживает большое количество пожилых людей, и посмотреть, будет ли востребована такая услуга садоводами.

«Несмотря на все сложности, мы продолжим системную поддержку садовых товариществ и решать десятилетиями копившиеся проблемы. Ждем встречное движение и от самих садоводов. Желаю всем хорошего урожая», - резюмировал Радий Хабиров.

Между тем, по мнению председателя Башкортостанского отделения Союза садоводов России Рината Мигранова, 2022 год стал прорывным годом для садоводов нашей республики.

«Впервые была оказана реальная поддержка, реальное финансирование такого важного социального и экономического сектора, как садоводство, — отметил Ринат Мигранов. — За 2022 год обновили дороги к 74 садам. Важно, что отсыпка дорог к садовым товариществам продолжится и в этом году. Наконец-то сделаны первые шаги по модернизации энергетической инфраструктуры СНТ. Изношенные электросети, неправильный энергоучет — не только республиканская, а общероссийская проблема, и конечно, нам здесь еще далеко до конечных результатов, но определенные подвижки начались. Внимание на проблему уже обратили. Первый блин оказался не комом, а получился хороший. Да и во всем остальном — только большая благодарность от садоводов республиканским властям. Садовод — он тоже человек».