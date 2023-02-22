Место силы, мужества и воинской доблести: как в Башкирии строят и развивают парк «Патриот»

«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это не значит, что нужно хвататься за наше героическое прошлое. Надо смотреть в наше не менее героическое будущее. Быть патриотом - суть природы и характер российского народа. Патриотизм и есть национальная идея нашей страны», - эти слова президента России Владимира Путина как нельзя лучше подтверждают мысль о том, что патриотизм является скрепой и основой нашей государственности.
Военно-исторические парки «Патриот», первый из которых начал действовать в подмосковной Кубинке в 2015 году, стали эффектным воплощением наглядной части патриотического воспитания молодежи в нашей стране.
Идею строительства парка «Патриот» в Башкортостане Радий Хабиров озвучил 23 февраля 2019 года, когда он посещал войсковую часть, расположенную в селе Алкино-2 Чишминского района.
Он тогда осмотрел и бывший военный городок, где до 2016 года дислоцировалась 297-я зенитная ракетная бригада.
«Идея мне нравится, но поспешные выводы делать не будем. Здесь можно сделать и парк, и полосу препятствий, продумать условия для военно-патриотического воспитания молодежи. Вдумчиво всё проанализируем», – сказал тогда Радий Хабиров и поручил подготовить совещание для обсуждения перспектив реализации проекта.
Здесь воспитывают будущих защитников Отечества
В мае 2021 года Радий Хабиров принял участие в совещании по вопросу создания учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». В соответствии с поручением президента России Владимира Путина к 2024 году такие центры планируют создать во всех регионах.
В Башкортостане центр «Авангард» образовали на базе республиканского детского оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий в августе 2020 года. Потом было принято решение, что он будет дислоцироваться на базе военно-патриотического парка «Патриот» в Чишминском районе после завершения строительных работ.
Центр «Авангард» предназначен для организации круглогодичных пятидневных учебных сборов школьников и смен военно-патриотической направленности. На его создание из бюджета республики было выделено 271,9 млн рублей.
«В центре "Авангард" наши дети получат навыки первоначальной военной подготовки с дальнейшей военно-профессиональной ориентацией. Здесь будут созданы все условия для обучения и проживания»,- отметил министр образования и науки Айбулат Хажин.
«Нам министерство обороны передало довольно большой земельный участок с объектами военной инфраструктуры. У меня была идея, чтобы сюда родители приезжали с детьми, смогли вместе проводить время. Строительные работы мы разделили на несколько очередей. Исследования главного здания, где будут располагаться казармы юнармейцев, показали, что крыша находится в аварийном состоянии. Будем ее полностью менять, наряду с ремонтными работами внутри здания. В июне 2022 года первые ребята здесь уже станут проходить военные сборы. К этому времени будет готов учебный и казарменный корпус. Здесь сделаем свою трассу "Гонки героев". Задача - быстрее запустить, чтобы здесь уже начали проходить военные сборы», - рассказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» во время знакомства с ходом строительства 13 ноября 2021 года.
Глава Башкортостана говорил, что это один из главных проектов патриотической направленности в республике. Радий Хабиров несколько раз посещал строительную площадку парка «Патриот» и держал под личным контролем ход капремонта здания, где потом разместился центр «Авангард».
«Сегодня – в дни, когда наши военнослужащие защищают нашу страну, борются с фашизмом и нацизмом на Украине, открытие центра «Авангард» имеет особое значение. Мы постараемся сделать так, чтобы курсанты получили здесь качественную допризывную подготовку. И чтобы во время профильных смен молодые ребята нашли здесь друзей, стали немного взрослее и ответственнее», - сказал Радий Хабиров 1 июня 2022 года на открытии центра.
Депутат Государственной Думы, Герой России Владимир Шаманов отметил хорошую материальную базу «Авангарда».
«Современная армия меняется с каждым годом. Приходят новые средства и методы ведения боевых действий. Будущие защитники Родины должны знакомиться с ними. В новом центре «Авангард» курсанты станут изучать материальную часть, заниматься физической подготовкой, получать другие навыки, необходимые при боевых действиях, – отметил Владимир Шаманов. – Хочу пожелать, чтобы эти знания и умения в дальнейшем использовались только на сборах. А военнослужащие, которые сегодня участвуют в специальной военной операции на Украине, успешно решили поставленные задачи для мирного развития и процветания России».
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов подчеркнул значимую роль патриотического воспитания в личностном развитии молодого поколения:
«В это непростое для нашей страны время в Башкортостане нашли возможность и открыли в парке «Патриот» современный учебно-методический центр для воспитания и подготовки молодёжи. Именно здесь ребята будут познавать основы начальной военной подготовки, знакомиться с порядком прохождения военной службы, изучать историю Башкортостана и России, участвовать в спортивных соревнованиях – становиться настоящими патриотами своего Отечества», - сказал он.
Административно-учебный блок центра оснащен 10 специализированными учебными классами и помещениями с современным оборудованием и тренажерами для максимального вовлечения обучающихся в учебный процесс. В 2022 году было организовано 18 смен пятидневных учебных сборов для десятиклассников школ республики. Руководитель учебно-методического военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард» Никита Рекрут рассказал, что всего с 1 июня обучение в центре прошли более 2100 школьников.
«Мы с курсантами изучаем и общевоинские уставы, они проходят физическую подготовку, осваивают навыки рукопашного боя, тренировки по радиационной, химической, биологической защите. Недавно добавили воздушно-десантную подготовку — это прыжок с парашютом с парашютной вышки. Мы также проводим патриотические мероприятия, к ребятам приезжают представители ветеранских организаций и боевых братств республики», — отметил Никита Рекрут.
«Мы за эти пять дней многому научились, получили навыки оказания первой медицинской помощи, прошли огневую и боевую подготовку, пробежали трассу „Гонки героев“ и практически все прыгнули с парашютом с парашютной вышки. Условия отличные, кормят пять в раз день. За эти пять дней мы все сдружились и еще раз бы хотели приехать сюда на учебные сборы», - рассказали курсанты Главе республики в декабре 2022 года.
У самих ребят горели глаза после прохождения полосы препятствий и особенно после прыжков с парашютной вышки.
Музей военной техники под открытым небом
Площадь территории парка «Патриот» составляет 200 гектаров. В соответствии с концепцией в парке предусмотрены: учебно-методический центр «Авангард», историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня», сектор юнармии, учебный плац, огневой центр, музей военной техники, столовая, ФОК, городок ВДВ, зона реконструкции и другие объекты.
Минобороны России передало республике более трех десятков образцов военной техники, которые после демилитаризации заняли достойное место в парке «Патриот». Танки, БТРы, артиллерийские установки, самолет – эти и другие экспонаты музея под открытым небом стали одной из любимых локаций посетителей парка. Ребята помладше любят полазить по военной технике, посмотреть, что и как в ней устроено, а те, кто постарше, делятся своими знаниями о тактико-технических характеристиках российской военной техники.
Имя Героя России Максима Серафимова
В августе 2022 года военно-патриотическому парку культуры и отдыха Республики Башкортостан «Патриот» присвоили имя Героя Российской Федерации Максима Владимировича Серафимова.
Как информировал «Башинформ», командир группы специального назначения, старший лейтенант Максим Серафимов 27 февраля в составе разведывательного отряда попал под шквальный огонь значительно превосходящих сил противника. Старший лейтенант, действуя мужественно и решительно, организовал оборону, уничтожив 30 противников и один бронетранспортер. В ходе боя подразделение более 10 часов удерживало оборону здания. При очередном штурме одна из гранат упала в двух метрах от офицера. Старший лейтенант Максим Серафимов накрыл гранату своим телом и ценой собственной жизни спас подчиненных от гибели. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Максиму Серафимову из Уфы посмертно присвоено звание Героя России.
Максим Серафимов был выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
16 сентября в Чишминском районе на территории парка «Патриот» состоялась церемония открытия стелы в честь Героя России, участника специальной военной операции Максима Серафимова.
«Мы своих не бросаем» — проводы башкирских добровольческих батальонов
Не случайно парк «Патриот» стал местом проводов двух башкирских добровольческих батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Достовалова.
«Сегодня особенный день в истории нашей республики. Более 80 лет назад на Советской площади в Уфе было вручено знамя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. И сегодня наши парни вновь идут на борьбу с фашизмом. Идут защищать нашу страну.
С Донбассом нас связывают тесные узы. Долгие годы мы помогаем его народу. Сегодня там работают наши врачи, строители и волонтёры. Но им нужна и воинская помощь. Мы всегда будем рядом с вами, будем поддерживать вас. Республика ждёт вас. Возвращайтесь с победой. Помните, что быть добровольцами башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова — это очень высокая честь. В добрый путь!» — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров, выступая перед бойцами батальона.
А уже через неделю, 14 июля, на территории военно-патриотического парка «Патриот» состоялась торжественная церемония отправки добровольческого батальона имени Героя России, гвардии майора Александра Доставалова на боевое слаживание.
«Александр Доставалов был очень скромным человеком. Но как настоящий офицер он был всегда на переднем крае — там, где труднее. Желаю, чтобы боевой дух Доставалова в трудные минуты помог бойцам успешно решить поставленные перед ними задачи», — поделился тогда своими воспоминаниями бывший сослуживец Героя России, подполковник запаса Александр Навозов.
Герой России, генерал-майор Умарпаша Ханалиев подчеркнул, что батальоны уже стали примером настоящего патриотизма для всех жителей страны.
«Записавшись в добровольческий батальон, вы уже совершили первый подвиг. Это очень мужественное решение. Вы честь и слава Башкортостана, на вашем примере будет воспитываться молодое поколение патриотов нашей республики, нашей Родины», — сказал он.
Сами бойцы в один голос говорили, что это их долг — защита Отечества.
«Чтобы наши семьи все спали спокойно. Страну надо защищать от фашизма, от этой нечисти. Все-таки здесь есть у каждого память об этом. Я думаю, наши прадеды гордились бы нами. Это зов крови, зов предков. Мы должны делать эту работу, как наши отцы и деды. Посчитал это нужным, чтобы молодое поколение росло правильно, в созидании. Чтобы они жили спокойно. Наш Башкортостан живет под девизом „Мы своих не бросаем“. И когда наша страна нуждается, когда наша страна в опасности, мы готовы прийти к ней на помощь», — говорили достоваловцы во время проводов.
За полгода с лишним участия в боевых действиях на территории специальной военной операции бойцы наших батальонов много раз показывали примеры героизма и мужества, многие из награждены боевыми орденами и медалями. К сожалению, есть и погибшие, память о них будет жить в наших сердцах вечно.
Сад Памяти и Аллея Героев
8 мая, накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» были высажены первые 50 именных елей Аллеи Героев и 400 лип Леса Победы.
«Здесь будет Аллея Героев, которую мы сегодня посадим. Она посвящена нашим великим землякам – генералам Минигали Шаймуратову и Тагиру Кусимову, легендарному лётчику Мусе Гарееву, героям, погибшим в Афганистане, и тем, кто погиб в эти дни, выполняя свои задачи на Украине. Я пришёл сюда с особым чувством. Нам так хотелось, чтобы здесь было место единения людей, любящих свою Родину и готовых отдать за неё свою жизнь. В наше время становится понятно, что мы должны любить нашу страну и защищать её всеми силами», - сказал Радий Хабиров во время акции «Сад Памяти».
«Гонка Героев» - уникальная локация, командная работа и настоящая дружба
Одной из самых востребованных и зрелищных точек парка «Патриот» стала специальная трасса для проведения «Гонки Героев». В ней два участка. На первом из них, протяженностью до 5 км, расположено 25 препятствий. На данном участке проходит динамичный и компактный формат гонок с препятствиями «Гонка героев Urban», а также открытые тренировки курсантов и подростков каждой смены военно-патриотического лагеря «Авангард».
Второй участок протяженностью от 5 до 8 км с 10 препятствиями больше состоит из естественных препятствий: рвов, водоемов, беговых отрезков и предназначен для проведения крупных спортивно-массовых мероприятий, чемпионатов Гонки Героев.
Общая протяженность трассы в парке «Патриот» составит от 10-12 км с 35 препятствиями. Трассу для тренировок смогут использовать и члены сборной Башкортостана по триатлону. Для детей от 6 до 12 лет оборудована отдельная трасса длиной до 2 км. Здесь оборудованы фан-зоны, камеры хранения, раздевалки, душевые, склад для инвентаря и навесного оборудования, фуд-корт.
«Это огромный проект, который будет привлекать большое количество семей, детей и молодежи. Я абсолютно убеждена, что здесь будет и центр спортивной подготовки. Ждем с нетерпением наступления летнего сезона, чтобы увидеть здесь первых курсантов, ну и, конечно, проведения «Гонки Героев» на новой локации. Новая трасса всегда интересна. Мы окажем любую необходимую помощь и поддержку республике. В кратчайшие сроки вы увидите результат. Мне кажется, здесь будет действительно интересно, парк «Патриот» наполнен различными объектами. Люди, которые делали этот проект, подошли к нему с определенным уровнем фантазии и заинтересованности в том, чтобы людям, которые проведут здесь целый день, захотелось еще раз сюда приехать», - отметила президент Федерации триатлона России, руководитель и организатор проектов «Лига Героев» и «Гонка героев» Ксения Шойгу во время осмотра парка 22 марта 2022 года.
Первая «Гонка Героев» прошла на трассе 1 июня 2022 года. В федеральном забеге приняли участие более тысячи участников не только из Башкортостана. Для участия в ней приехали спортсмены из Татарстана, Челябинской, Свердловской, Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.
Гонка Героев в парке «Патриот» - это уникальная локация. Участники проходят трассу, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами. Препятствия гонки уникальны: водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, колючая проволока, подземные тоннели, канаты, траншеи, рвы с водой, имитация боевых действий и многое другое. При этом здесь смонтированы не только современные препятствия, для занятий используется и естественный рельеф местности.
Формат гонки продуман так, чтобы каждому было интересно: от офисных работников до профессиональных спортсменов. Даже неподготовленные участники могут пройти трассу достойно. В гонке нет проигравших и участие — уже победа.
«Мы сегодня получили настоящий драйв и кучу положительных эмоций. Мы как будто побывали в детстве, когда с друзьями катались на тарзанке и забирались на деревья. Ежедневная рутина никогда не даст эмоций, от которых захватывает дух, — их нам сегодня подарила гонка. Сегодня мы почувствовали командное плечо и что такое настоящая дружба. Сухим из воды сегодня, как вы видите, не получилось выйти никому. Восторга и заряда бодрости мы получили на несколько недель вперед», — делились с корреспондентом агентства «Башинформ» своими эмоциями участники, которые прошли трассу.
23 июля на территории военно-патриотического парка «Патриот» состоялся забег с препятствиями «Гонка медиа героев». Участниками уникального спортивного мероприятия стали сотрудники печатных и электронных СМИ Башкирии, радио «Башкортостан», «Башкирского спутникового телевидения», команды пресс-служб министерств и ведомств, в том числе правительства республики, агентства по печати и средствам массовой информации РБ, Центра управления республикой.
13 августа в «Гонке Героев», приняли участие команды администрации Главы Башкортостана, Госсобрания, правительства республики, министерств и ведомств, администраций городов и районов - всего 107 команд.
«Потрясающая атмосфера, невероятный праздник спорта, которого я давно не видел. В одном месте собрались столько любителей физкультуры и спорта, людей, заряженных побеждать, мне нравится их спортивных дух. Хочу сказать, что когда мы вместе — это и есть патриотизм. Если вспомнить о нашей сборной, нам тогда в 1972 году в Мюнхене именно командный дух и сплоченность помогли стать олимпийскими чемпионами. Я рад, что сегодня вместе с вами, и вижу, что в Башкортостане любят спорт все и не просто любят, а активно им занимаются, строятся новые спортобъекты, власть уделяет большое внимание развитию физкультуры и спорта», - рассказал тогда агентству «Башинформ» о своих эмоциях легендарный олимпийский чемпион, защитник сборной СССР Иван Едешко.
16 сентября «Гонку героев» лично прошел Радий Хабиров. Вместе с ним в команде трассу преодолевали премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, руководитель администрации Главы региона Максим Забелин, заместитель руководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев, отец Героя России Максима Серафимова Владимир Серафимов. «Гонку героев» также прошли команды, сформированные из членов правительства, глав администраций городов и районов республики.
Глава региона с коллегами преодолел водные преграды, наклонные заборы, им пришлось пробираться через колючую проволоку, подземные тоннели, траншеи, прыгнуть в рвы с водой и в завершение подняться на высокую стену. По традиции «Гонки героев» участники команды помогали друг другу в преодолении всех препятствий.
«Это одна из лучших трасс «Гонки героев». Мы хотим, чтобы жизнь здесь кипела. Сегодня была особенная гонка, посвященная открытию стелы Героя России Максима Серафимова, нашего земляка-десантника. Со мной в команде бежал его отец Владимир Викторович, очень достойно прошел трассу, видно, что он в хорошей форме. «Гонка героев» - это дружба, построение команды, спорт, доверие друг к другу и взаимовыручка. Могу сказать, что трасса сложная», - поделился своими впечатлениями во время гонки Радий Хабиров.
В конце года в парке «Патриот» ввели в строй общежитие для сотрудников и служебного персонала учебно-методического центра «Авангард» на 30 человек.
«Мы подготовили площадку для спортивного ядра, проложили сети и коммуникации, провели разбивку, планировку, подготовку к установке оборудования полосы препятствий для сдачи норм ГТО. Готовим фундамент под будущую столовую на 450 посадочных мест, проводим подготовительные работы под будущий физкультурно-оздоровительный комплекс.
Под спортивное ядро мы уже завезли все тренажеры и установим их весной 2023 года. Есть предложение построить небольшой амфитеатр, где ребята могли бы собираться на прощальный костер, когда у них будут завершаться смены», — пояснил руководитель подрядной организации «Альбит» Сергей Минеев.
По словам генерального директора военно-патриотического парка Александра Старшинина, подготовлены предложения по строительству стрелковых тиров и стрельбищ.
В планах - строительство новых казарм, так как количество мест в действующей уже не позволяет размещать курсантов для проведения учебных сборов.
Министр образования и науки республики Айбулат Хажин отметил, что в 2023 году министерство просвещения России запускает федеральную программу, по которой можно будет получить 84 процента федерального финансирования на строительство корпусов вместимостью до 100 человек с учебными аудиториями и кубриками.
Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос с федеральным министерством, учитывая, что стоит задача, чтобы в самый пик центр мог бы принимать до 1000 человек.
«Мы должны в будущем году направить все наши усилия на строительство ФОКа и столовой. Нужно будет построить отдельный ангар и площадку для проведения занятия с беспилотными летательными аппаратами», — сказал Радий Хабиров.
В будущем в парке «Патриот» построят также конгресс-центр, мечеть, часовню, конноспортивный центр, огневой центр, крытые павильоны под музейно-выставочную и интерактивную зоны.