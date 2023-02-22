Место силы, мужества и воинской доблести: как в Башкирии строят и развивают парк «Патриот»

«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. Это не значит, что нужно хвататься за наше героическое прошлое. Надо смотреть в наше не менее героическое будущее. Быть патриотом - суть природы и характер российского народа. Патриотизм и есть национальная идея нашей страны», - эти слова президента России Владимира Путина как нельзя лучше подтверждают мысль о том, что патриотизм является скрепой и основой нашей государственности.

Военно-исторические парки «Патриот», первый из которых начал действовать в подмосковной Кубинке в 2015 году, стали эффектным воплощением наглядной части патриотического воспитания молодежи в нашей стране.

Идею строительства парка «Патриот» в Башкортостане Радий Хабиров озвучил 23 февраля 2019 года, когда он посещал войсковую часть, расположенную в селе Алкино-2 Чишминского района.

Он тогда осмотрел и бывший военный городок, где до 2016 года дислоцировалась 297-я зенитная ракетная бригада.

«Идея мне нравится, но поспешные выводы делать не будем. Здесь можно сделать и парк, и полосу препятствий, продумать условия для военно-патриотического воспитания молодежи. Вдумчиво всё проанализируем», – сказал тогда Радий Хабиров и поручил подготовить совещание для обсуждения перспектив реализации проекта.

Здесь воспитывают будущих защитников Отечества

В мае 2021 года Радий Хабиров принял участие в совещании по вопросу создания учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард». В соответствии с поручением президента России Владимира Путина к 2024 году такие центры планируют создать во всех регионах.

В Башкортостане центр «Авангард» образовали на базе республиканского детского оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий в августе 2020 года. Потом было принято решение, что он будет дислоцироваться на базе военно-патриотического парка «Патриот» в Чишминском районе после завершения строительных работ.

Центр «Авангард» предназначен для организации круглогодичных пятидневных учебных сборов школьников и смен военно-патриотической направленности. На его создание из бюджета республики было выделено 271,9 млн рублей.

«В центре "Авангард" наши дети получат навыки первоначальной военной подготовки с дальнейшей военно-профессиональной ориентацией. Здесь будут созданы все условия для обучения и проживания»,- отметил министр образования и науки Айбулат Хажин.

«Нам министерство обороны передало довольно большой земельный участок с объектами военной инфраструктуры. У меня была идея, чтобы сюда родители приезжали с детьми, смогли вместе проводить время. Строительные работы мы разделили на несколько очередей. Исследования главного здания, где будут располагаться казармы юнармейцев, показали, что крыша находится в аварийном состоянии. Будем ее полностью менять, наряду с ремонтными работами внутри здания. В июне 2022 года первые ребята здесь уже станут проходить военные сборы. К этому времени будет готов учебный и казарменный корпус. Здесь сделаем свою трассу "Гонки героев". Задача - быстрее запустить, чтобы здесь уже начали проходить военные сборы», - рассказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» во время знакомства с ходом строительства 13 ноября 2021 года.