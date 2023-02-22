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Сегодня, 07:15

Фарит Гумеров напомнил о вкладе Башкирии в восстановление Донбасса

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что республика вносит свой вклад в восстановление Донбасса.

«Из Башкортостана направили 64 колонны гуманитарной помощи, в том числе 37 колонн для жителей ДНР и ЛНР. Направлено 1787 тонн строительных материалов, предметов теплоснабжения и электроснабжения, в том числе для ремонта школы № 22 имени генерал-майора М. Шаймуратова в Петровском. Республика поставила и запустила асфальтобетонный завод, провела ремонт дорог и 27 социальных объектов», — сказал Фарит Гумеров.

Кроме этого, по словам Фарита Гумерова, из Башкирии на территорию специальной военной операции отправлено 19 колонн для мобилизованных и 8 для башкирских добровольческих батальонов.

«Все грузы формируются в едином логистическом центре, созданном по поручению Главы республики Радия Хабирова. Обеспечивается доставка грузов для участников СВО из нашей республики, как в места боевого слаживания, так и в зону специальной военной операции. Работа по материально-техническому обеспечению участников СВО из Республики Башкортостан продолжается», — отметил Фарит Гумеров.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил сегодня, 21 февраля, с посланием Федеральному собранию. Глава государства говорил о специальной военной операции, международной обстановке, социальном и экономическом развития России, сообщало информагентство «Башинформ».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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