Поддержка АПК продолжится в том же объеме — Радий Хабиров

Поддержка сельского хозяйства продолжится в тех же объемах, сказал на оперативном совещании правительства в ЦУР Башкортостана Глава республики Радий Хабиров.

«2 ноября мы отметим День работника сельского хозяйства. Раз уж сельчане так хорошо поработали в этом году, надо их достойно поздравить, поблагодарить. Я там выступлю и скажу, что меры государственной поддержки будем оказывать в тех же объемах, что ранее. На днях разговаривал с руководителями хозяйств, они говорят, что господдержка действительно очень помогает, позволяет двигаться дальше», — отметил Глава Башкирии.