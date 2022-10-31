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31 Октября , 11:10

Глава Башкирии укрепил позиции в национальном рейтинге губернаторов за сентябрь-октябрь 2022 года

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают сентябрь-октябрь 2022 года. Результаты получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных вопросов экспертного сообщества.

В первой тройке рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тульской области Александр Дюмин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Замыкают рейтинг главы Алтая, Тывы и Хакасии. Глава Башкирии Радий Хабиров занял 18-ю строчку, улучшив свои позиции в сравнении с предыдущим рейтингом (в июле-августе находился на 19 месте).

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев считает, что укрепление позиций Радия Хабирова в рейтинге отражает динамику социально-экономических показателей республики (сокращение безработицы до рекордно низкого уровня, продолжающийся прирост инвестиций и т. д.), а также способность с высокой результативностью реагировать на возникающие вызовы. Функционально ведущее место среди новых вызовов заняла частичная мобилизация.

«Сентябрь и октябрь стали для многих губернаторов стресс-тестом их управленческих способностей. Объявленная 21 сентября частичная мобилизация вынудила руководство республики решать многие вопросы практически в режиме ручного управления. Мобилизационные мероприятия были успешно проведены. Все сопряженные с ними задачи – по обеспечению мобилизованных бойцов, возвращению ошибочно призванных граждан и т. д. – решаются четко и планомерно. Думаю, этот фактор оказал существенное влияние на укрепление позиций Радия Хабирова», - пояснил «Башинформу» Константин Толкачев.

«На последовательный рост федерального рейтинга Главы Башкирии этой осенью повлияло то, что региональное событие патриотической направленности - открытие памятника Минигали Шаймуратову на Советской площади, обрело федеральный масштаб. Все это происходило на фоне продолжающейся специальной военной операции и действий башкирских добровольческих батальонов в зоне СВО. С 2018 года вся деятельность Радия Хабирова осуществляется под девизом «Своих не бросаем!», который звучит в унисон событиям, происходящим сегодня в нашей стране», - считает руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев.

По мнению директора Института стратегических исследований РБ Владимира Савичева, этот результат свидетельствует об успешной реализации стоящих перед республикой задач.

«Ситуация в республике стабильная, находится под контролем, задачи, которые ставятся в рамках мобилизационных мероприятий, перестройки экономики, подготовки к следующему году, выполняются», - прокомментировал «Башинформу» Владимир Савичев.

Напомним, на прошлой неделе Радий Хабиров провел прямую линию, в ходе которой ответил на широкий спектр вопросов, волнующих жителей республики. В  ходе общения не было запретных тем, как и обещал Глава региона. Подробности – в текстовой трансляции информагентства «Башинформ».

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