Правительство России утвердило план мероприятий по развитию кадетского образования на 2027 год. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Напомним, президент России Владимир Путин в июле 2026 года утвердил Основы государственной политики в этой сфере. Для их реализации подготовлен план из 25 мероприятий по пяти направлениям — от координации работы профильных организаций до формирования единых подходов к воспитанию.
Новый документ впервые объединяет работу Минпросвещения, Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии и других ведомств в рамках общих подходов к подготовке кадетов.
План мероприятий предполагает создание в стране единого реестра всех кадетских организаций — его опубликуют в интернете. Ответственным ведомствам также поручено разработать предложения по увеличению числа кадетов, особенно для детей-сирот, детей без попечения родителей и детей из районов СВО и контртеррористических операций. Кроме того, появится проект типового кодекса кадетской чести, типовые программы кадетского образования и реестр таких программ. Поменяются и методические рекомендации по воспитательной работе совместно с «Движением первых».
На следующий год запланированы всероссийские конкурсы и состязания для кадетских организаций, а также кадетский бал. В течение года будут проводиться профилактические акции против вовлечения кадетов в террористическую и противоправную деятельность, для профилактики экстремизма и криминальной субкультуры.
Финансирование мероприятий, согласно документу, предусматривает бюджетные и внебюджетные источники. Регионам рекомендовано заложить средства в свои бюджеты и подключиться к выполнению плана.
Ранее сообщалось, что при Главе Башкирии создан Совет по научно-технологическому развитию.
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