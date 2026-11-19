Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании Совета по научно-технологическому развитию. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции.

Как следует из текста указа, Совет станет постоянно действующим коллегиальным совещательным и координационным органом. Его задача — развивать науку и технологии в республике и предлагать идеи главе региона.

Совет возглавил сам Радий Хабиров. Его заместителем стал премьер-министр правительства Александр Шельдяев, а секретарём — глава госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

В совет также вошли представители вузов, научных институтов и крупных предприятий. Среди них — ректоры университетов, академики РАН, руководители Уфимского федерального исследовательского центра и Института нефтехимического синтеза. Работать в совете они будут бесплатно, на общественных началах.

Совет будет собираться по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения будут принимать открытым голосованием. Обеспечивать работу совета будет госкомнауки РБ.

Ранее Глава Башкирии поручил вывести регион в лидеры технологического развития.