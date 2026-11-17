На встрече с родителями школьников руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на вопрос мамы 11-классника из Башкирии Марины Каац о том, как быстро и без лишней бюрократии перенести дату сдачи экзамена, если ребёнок заболел в день ЕГЭ или почувствовал себя плохо.

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, в каждом пункте проведения экзамена есть медпункт. Если состояние ребёнка плохое, организаторы экзамена и сотрудник медпункта подскажут, как правильно оформить документ о состоянии здоровья, — после этого выпускник сможет пересдать экзамен в резервный день.

Если же ребёнок заболел до экзамена и не явился на него, нужно предоставить справку в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) субъекта РФ, где он учится. На основании этой справки ГЭК назначит пересдачу в другой, резервный день, который тоже предусмотрен порядком проведения экзаменов.

«Порядками предусмотрены все эти нюансы», — подчеркнул Анзор Музаев.

Ранее сообщалось, что устный экзамен по истории для 9-классников пройдёт весной 2028 года.