Устный экзамен по истории для учеников 9-х классов запланирован на весну 2028 года. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с родителями школьников. По его словам, экзамен будет проходить в «своей» школе.
Также, по его словам, до 1 сентября 2027 года будут опубликованы все демоверсии экзамена.
При этом глава Рособрнадзора отметил, что в ближайшее время введение устного экзамена по истории для 11-классников не планируется.
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