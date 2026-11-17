Устный экзамен по истории для учеников 9-х классов запланирован на весну 2028 года. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с родителями школьников. По его словам, экзамен будет проходить в «своей» школе.

Также, по его словам, до 1 сентября 2027 года будут опубликованы все демоверсии экзамена.

При этом глава Рособрнадзора отметил, что в ближайшее время введение устного экзамена по истории для 11-классников не планируется.