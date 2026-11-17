На встрече главы Рособрнадзора Анзора Музаева с родителями школьников в адрес руководителя ведомства поступил вопрос от мамы выпускника из Уфы Зухры Ибрагимовой. Многодетная мама интересовалась, как обеспечивается объективность проверки заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом. Исчерпывающий ответ на ее вопрос дала Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений.

По ее словам, в каждом субъекте РФ формируются предметные комиссии по каждому учебному предмету. В них отбирают лучших учителей региона, которые проходят многоступенчатое обучение.

«Уметь проверять развёрнутый ответ по критериям — это не совсем то, что проверять ответ на школьном уроке. Поэтому этому специально учат несколько раз в год», — пояснила директор ФИПИ.

Затем проводится большой семинар в Москве, куда приезжают представители всех регионов по каждому предмету — там согласовывают подходы к оцениванию. После этого участники возвращаются и проводят инструктаж в своих предметных комиссиях.

«Коллеги, я вас уверяю, мы видим статистику. Проверки развёрнутых ответов из года в год лучше и лучше. Наши предметные комиссии — а это большой отряд, порядка 60 тысяч человек по всей стране — работают действительно качественно», — добавила Оксана Решетникова.

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