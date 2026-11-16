Мероприятия проходят в рамках проработки вопросов стратегического обновления контрольных измерительных материалов — чтобы школьное образование стало ближе к реальным запросам ведущих российских вузов.

В тестировании примут участие одиннадцатиклассники, изучающие физику или химию на углублённом уровне, а также учителя и другие специалисты системы образования. Апробация пройдёт в школах 20 субъектов страны в течение ноября.

«Включение практической части в ЕГЭ по естественно-научным предметам обсуждается уже несколько лет. Появление экспериментального блока должно стать важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников устойчивых практических навыков и знаний. Это усилит подготовку выпускников и удовлетворит запрос университетов на абитуриентов, готовых к реальной исследовательской работе», — отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Результаты ноябрьской апробации детально проанализируют специалисты ФИПИ и представители экспертного сообщества. На их основе будут приниматься решения о сроках и формате включения практического блока в структуру ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что ФИПИ выложил на своём сайте утверждённые документы, которые определяют структуру и содержание заданий ЕГЭ в 2027 году.