Мероприятия проходят в рамках проработки вопросов стратегического обновления контрольных измерительных материалов — чтобы школьное образование стало ближе к реальным запросам ведущих российских вузов.
В тестировании примут участие одиннадцатиклассники, изучающие физику или химию на углублённом уровне, а также учителя и другие специалисты системы образования. Апробация пройдёт в школах 20 субъектов страны в течение ноября.
«Включение практической части в ЕГЭ по естественно-научным предметам обсуждается уже несколько лет. Появление экспериментального блока должно стать важным нововведением, нацеленным на формирование у школьников устойчивых практических навыков и знаний. Это усилит подготовку выпускников и удовлетворит запрос университетов на абитуриентов, готовых к реальной исследовательской работе», — отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Результаты ноябрьской апробации детально проанализируют специалисты ФИПИ и представители экспертного сообщества. На их основе будут приниматься решения о сроках и формате включения практического блока в структуру ЕГЭ.
Ранее сообщалось, что ФИПИ выложил на своём сайте утверждённые документы, которые определяют структуру и содержание заданий ЕГЭ в 2027 году.
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