Опубликованы документы ЕГЭ-2027: что изменится для выпускников

ФИПИ выложил на своём сайте утверждённые документы, которые определяют структуру и содержание заданий ЕГЭ в 2027 году. Проекты появились ещё в конце августа, а после обсуждения их доработали.
По большинству предметов изменений нет, сообщили в Рособрнадзоре. Биология, география, иностранные языки, литература, базовая и профильная математика, обществознание, русский язык, физика и химия остаются такими же. Так что выпускники могут готовиться по уже привычным материалам и демоверсиям.
Небольшие правки есть в информатике: структура заданий та же, но упростили запись ответа на одно сложное задание.
Заметнее всего изменилась история. В демоверсию добавили приложение с параграфами учебников, которые нужны для каждого задания. Общее число заданий выросло с 21 до 22, максимальный первичный балл — с 42 до 43. Появилось задание на работу с историческим источником по всеобщей истории, а формулировки некоторых заданий уточнили.
До конца ноября 2026 года ФИПИ планирует выложить для обсуждения перспективные модели КИМ по ряду предметов на будущие годы. Утверждённые кодификаторы, спецификации и демоверсии ЕГЭ и ОГЭ 2027 года.
Документы для итогового собеседования по русскому языку уже опубликованы на сайте ФИПИ.
Ранее стали известны предварительные даты ЕГЭ в 2027 году.
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