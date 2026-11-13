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21:28 (UTC+5), 13 Ноября 2026

Опубликованы документы ЕГЭ-2027: что изменится для выпускников

Изменения только по истории и информатике.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

ФИПИ выложил на своём сайте утверждённые документы, которые определяют структуру и содержание заданий ЕГЭ в 2027 году. Проекты появились ещё в конце августа, а после обсуждения их доработали.

По большинству предметов изменений нет, сообщили в Рособрнадзоре. Биология, география, иностранные языки, литература, базовая и профильная математика, обществознание, русский язык, физика и химия остаются такими же. Так что выпускники могут готовиться по уже привычным материалам и демоверсиям.

Небольшие правки есть в информатике: структура заданий та же, но упростили запись ответа на одно сложное задание.

Заметнее всего изменилась история. В демоверсию добавили приложение с параграфами учебников, которые нужны для каждого задания. Общее число заданий выросло с 21 до 22, максимальный первичный балл — с 42 до 43. Появилось задание на работу с историческим источником по всеобщей истории, а формулировки некоторых заданий уточнили.

До конца ноября 2026 года ФИПИ планирует выложить для обсуждения перспективные модели КИМ по ряду предметов на будущие годы. Утверждённые кодификаторы, спецификации и демоверсии ЕГЭ и ОГЭ 2027 года.

Документы для итогового собеседования по русскому языку уже опубликованы на сайте ФИПИ.

Ранее стали известны предварительные даты ЕГЭ в 2027 году.

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