Стали известны предварительные даты ЕГЭ в 2027 году

Минпросвещения России и Рособрнадзор подготовили проект приказа с расписанием Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2027 год. Документ представлен на общественное обсуждение.
Согласно проекту, досрочный период ЕГЭ предполагается провести с 19 марта по 19 апреля, дополнительный — с 3 по 24 сентября.
Основной период ЕГЭ начнется с 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии и продлится до 9 июля. Самые массовые ЕГЭ пройдут 4 июня (русский язык) и 7 июня (математика базового и профильного уровней).
10 июня участники смогут сдать обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и письменную часть по иностранным языкам. 18 и 19 июня запланированы информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам. Резервные дни — 21–26 июня. 8 и 9 июля — дни, когда выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся предметов.
Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 10 ноября. Все заинтересованные участники образовательного процесса могут направить свои предложения и замечания.
Ранее опубликовали проект расписания ОГЭ на 2027 год.
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