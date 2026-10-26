Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
13:58 (UTC+5), 26 Октября 2026

Минпросвещения предложило расписание ОГЭ на 2027 год

Основной период стартует 2 июня.

Добавить в предпочтительные источники Google
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Минпросвещения России и Рособрнадзор подготовили проект приказа с единым расписанием Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2027 год. Документ представлен на общественное обсуждение.

Согласно проекту, досрочный период для выпускников стартует 20 апреля и продлится до 14 мая, основной период ОГЭ —  со 2 июня по 5 июля. Дополнительный период предлагается провести со 2 по 24 сентября.

Основной период начнётся 2 июня с экзамена по математике. 5 июня пройдут информатика и иностранные языки, 11 июня — русский язык. 8, 16 и 21 июня — экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики. Резервные сроки — с 28 июня по 5 июля.

Документ также определяет перечень разрешённых средств обучения: например, на математике можно будет использовать линейку и справочные материалы с основными формулами, на химии — непрограммируемый калькулятор, таблицу Менделеева и лабораторное оборудование, на литературе — орфографический словарь и полные тексты художественных произведений.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 10 ноября. Все заинтересованные участники образовательного процесса могут направить свои предложения и замечания.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru