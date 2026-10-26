Минпросвещения предложило расписание ОГЭ на 2027 год

Минпросвещения России и Рособрнадзор подготовили проект приказа с единым расписанием Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2027 год. Документ представлен на общественное обсуждение.

Согласно проекту, досрочный период для выпускников стартует 20 апреля и продлится до 14 мая, основной период ОГЭ — со 2 июня по 5 июля. Дополнительный период предлагается провести со 2 по 24 сентября.

Основной период начнётся 2 июня с экзамена по математике. 5 июня пройдут информатика и иностранные языки, 11 июня — русский язык. 8, 16 и 21 июня — экзамены по всем предметам, кроме русского языка и математики. Резервные сроки — с 28 июня по 5 июля.

Документ также определяет перечень разрешённых средств обучения: например, на математике можно будет использовать линейку и справочные материалы с основными формулами, на химии — непрограммируемый калькулятор, таблицу Менделеева и лабораторное оборудование, на литературе — орфографический словарь и полные тексты художественных произведений.

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 10 ноября. Все заинтересованные участники образовательного процесса могут направить свои предложения и замечания.