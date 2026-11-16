Радий Хабиров поручил оперативно решить вопрос. Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин доложил, что водителя смогли найти.

«Вопрос по организации подвоза обучающихся школы села Алкино-2 совместно с администрацией Чишминского района решен. С сегодняшнего дня подвоз детей осуществляется в соответствии с графиком движения», – сказал руководитель ведомства.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что Глава Башкирии поручил отработать все 7,4 тысячи обращений, поступивших на Прямую линию.