Все вопросы и обращения жителей республики, которые поступили на Прямую линию Главы Башкирии, зарегистрированы. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Радий Хабиров. Теперь всем ответственным ведомствам предстоит отработать их.

«Она была достаточно интенсивной, как всегда, большое количество вопросов. Самая главная сейчас задача – классифицировать обращения, они все уже зарегистрированы. И начать по ним работу», – сказал руководитель региона.

Напомним, Прямая линия состоялась 11 ноября и длилась 4,5 часа. За это время Радий Хабиров успел ответить на 81 вопрос. Всего поступило более 7,4 тысячи обращений.