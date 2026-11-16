На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров наградил школьников, ставших медалистами Международной олимпиады по химии имени Абу Райхана Бируни в Узбекистане. Все четверо наших ребят вернулись домой с наградами.

Золотую медаль завоевал Динияр Галимов из гимназии № 2 города Октябрьского. Серебряные награды получили Бахтияр Азаматов и Урал Фаюршин (оба — Республиканский инженерный лицей-интернат), а также Абылай Калмурзин (Башкирский лицей-интернат № 3 Стерлитамака).

За достижение высоких результатов на Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни все представители нашей команды поощрены Благодарностью Главы Республики Башкортостан.

«За этими наградами — колоссальный труд самих ребят, их педагогов, наставников и тренеров. Всех от души поздравляю и каждым горжусь!» — ранее поблагодарил ребят и их наставников Радий Хабиров.

Глава республики также отметил, что успех школьников — хороший пример правильной работы с одарёнными детьми, которая в Башкортостане ведётся на системной и постоянной основе и будет продолжена.