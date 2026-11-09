Школьники Башкирии завоевали 4 медали на международной олимпиаде по химии

Представители Башкирии успешно выступили на Международной химической олимпиаде имени Абу Райхана Бируни. Все четверо участников из республики вернулись с медалями, сообщил Глава республики Радий Хабиров в своем канале МАХ.
Золотую медаль завоевал Динияр Галимов из гимназии № 2 города Октябрьского. Серебряные награды получили Бахтияр Азаматов и Урал Фаюршин (оба — Республиканский инженерный лицей-интернат), а также Абылай Калмурзин (Башкирский лицей-интернат № 3 Стерлитамака).
«За этими наградами — колоссальный труд самих ребят, их педагогов, наставников и тренеров. Всех от души поздравляю и каждым горжусь!» — написал Радий Хабиров.
Глава республики также отметил, что успех школьников — хороший пример правильной работы с одарёнными детьми, которая в Башкортостане ведётся на системной и постоянной основе и будет продолжена.
Ранее пять медалей привезли школьники Башкирии с олимпиады по физике.
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