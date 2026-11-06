Пять медалей привезли школьники Башкирии с олимпиады по физике

С 26 октября по 3 ноября в Москве проходила 14-я Международная олимпиада по экспериментальной физике (IEPhO) — одно из самых авторитетных соревнований для школьников 8–11 классов. В этом году в соревнованиях приняли участие около 500 школьников.
Команду Башкирии представляли 11 школьников. По итогам соревнований золотую медаль завоевал Тимур Гильманов (Республиканский физико-математический лицей № 93, 11 класс). Серебряными призёрами стали Андрей Камский и Михаил Санин из Инженерного лицея № 83 (10 и 8 классы соответственно), а также Роман Спирин из гимназии № 3 Мелеузовского района (11 класс). Бронзовые медали — у Марка Штро (Инженерный лицей № 83, 11 класс) и Амира Абдулмазитова (лицей № 153, 9 класс).
Кроме того, старшая команда в составе Романа Спирина, Тимура Гильманова, Андрея Камского и Владислава Исянбаева завоевала диплом третьей степени в командном зачёте.
Министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин на своей странице в соцсетях поздравил школьников, их педагогов и всю тренерскую команду республики по физике и астрономии с высокими результатами и пожелал им новых успехов.
Ранее школа Башкирии победила на фестивале «Ворошиловский стрелок».
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