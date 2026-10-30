Школа Башкирии победила на фестивале «Ворошиловский стрелок»

Команда средней школы № 1 села Красноусольский Гафурийского района стала победителем финала всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок». Об этом сообщает министерство просвещения Башкирии.

Финал прошёл в Анапе, где за звание лучших боролись команды из 58 регионов России. Школьники из нашей республики показали лучший результат в стране.

Особую благодарность в министерстве выразили тренеру команды — учителю физической культуры Лиане Хакимовой.

«Её профессионализм, энергия и вера в ребят стали важной опорой на пути к победе», — отметили в ведомстве и поздравили ребят и их наставника с достойным результатом.

Ранее сообщалось, что в Башкирии объявлена дополнительная регистрация на олимпиаду «Путь в РМЛИ».