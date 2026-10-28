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16:19 (UTC+5), 28 Октября 2026

В Башкирии объявлена дополнительная регистрация на олимпиаду «Путь в РМЛИ»

Это единственная возможность попасть на обучение в Республиканском математическом лицее-интернате имени Башира Рамеева.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

По многочисленным просьбам школьников и их родителей в Башкирии объявлена дополнительная регистрация на республиканскую олимпиаду «Путь в РМЛИ» для учащихся 5-х, 6-х, 7-х и 9-х классов, которые не смогли принять участие в дистанционном этапе в основные сроки. Об этом сообщили в региональном минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что регистрация будет открыта с 5 по 7 ноября 2026 года. Регистрация доступна по ссылке.

Дополнительный дистанционный этап пройдёт по следующему графику: 10 ноября — для пятиклассников, 11 ноября — для шестиклассников, 12 ноября — для семиклассников, 13 ноября — для девятиклассников.

Напомним, олимпиада «Путь в РМЛИ» направлена на выявление талантливых и высокомотивированных школьников республики, проявляющих способности к математике, логическому и аналитическому мышлению, а также к решению нестандартных задач. Это первый шаг к обучению в Республиканском математическом лицее-интернате имени Башира Рамеева.

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