Подведены итоги регистрации на X сезон всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Башкортостан занял второе место в стране по числу заявок: от республики поступило 42 905 заявок от 10 925 студентов, сообщает региональный госкомитет по науке и высшему образованию.
Всего в этом сезоне к олимпиаде присоединились более 230 тысяч студентов со всей страны, подавших свыше 990 тысяч заявок. Олимпиада объединила 68 направлений — от инженерных и технических до гуманитарных и медицинских. Задания разрабатывают эксперты ведущих вузов совместно с индустриальными партнёрами. Сильнейшие участники получат денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в крупных компаниях.
Отборочный этап стартовал, сегодня, 13 ноября.
Ранее Радий Хабиров призвал предприятия активнее работать со студентами колледжей.
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