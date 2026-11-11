Радий Хабиров призвал предприятия активнее работать со студентами колледжей

На Прямой линии Главы Башкортостана Радия Хабирова подняли вопрос о привлечении и закреплении молодых специалистов на промышленных предприятиях. Представитель компании «Озна» Юрий Таушев из Октябрьского спросил, какие меры поддержки предусмотрены в республике и как будет развиваться взаимодействие учебных заведений и работодателей.

«Работа с выпускниками наших ссузов — это работа с вами, она носит двусторонний характер. И это вопрос больше не ко мне, а к вам», — ответил Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что за последние годы систему среднего профессионального образования в Башкортостане значительно укрепили — и инфраструктурно, и в плане компетенций.

«Там, где предприятия проявляют активную позицию, охотятся за ребятами ещё в период учёбы — цепляют маленькой стипендией или возможностью подработать, — тогда этот парень или девушка начинает прирастать к вашему предприятию», — подчеркнул Радий Хабиров.

Он привёл пример: крупное предприятие «Таброс» интегрировалось в колледжи сельского хозяйства, создаёт и финансирует там лаборатории.

Радий Хабиров также напомнил, что почти половина средних учебных заведений республики находится в «Профессионалитете» — это федеральные деньги на улучшение мастерских, базы и общежитий.

Он напомнил, что в декабре состоится Совет при Главе республики по развитию среднего профессионального образования, где обсудят лучшие практики взаимодействия с предприятиями.

«Это дорога с двусторонним движением. Приглашаю к сотрудничеству», — обратился Радий Хабиров к руководителям промышленных предприятий.

Всего в Башкирии действуют 90 колледжей и техникумов. В них работают порядка 4,3 тысячи преподавателей, они наставляют около 120 тысяч учащихся. По итогам набора, в текущем году обучение в ссузах выбрали 67% выпускников 9-х классов (в 2025 — 62%).

Напомним, республика занимает первое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров.