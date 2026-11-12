В Башкирии проверяют новые тесты по башкирскому языкам

Федеральный институт родных языков завершает апробацию диагностических тестов для школьников 1–11 классов, которые изучают татарский и башкирский языки как родные или государственные. Работа идёт в рамках госзадания минпросвещения России, в региональном профильном ведемсте.
«В ходе апробации мы оцениваем практическую применимость разработанных тестов, выявляем типичные затруднения школьников при изучении родных языков. Полученные результаты позволят скорректировать диагностические материалы и повысить их методическую эффективность. Принципиально важно, чтобы инструменты оценки учитывали особенности языковой подготовки обучающихся и давали педагогам объективное представление об уровне сформированности языковых и речевых умений», — отметила руководитель института Эсет Бокова.
Тесты проверяют на базе опорных площадок института: в полилингвальном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию» в Казани и в Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 «СМАРТ» в Уфе.
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