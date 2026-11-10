Медалисты из Башкирии рассказали о впечатлениях от олимпиады по химии

Представители Башкирии блестяще выступили на Международной олимпиаде по химии имени Абу Райхана Бируни, которая прошла в узбекском Нукусе. Все четверо участников из республики вернулись домой с наградами. Как отметил Глава региона Радий Хабиров в своем канале МАХ, за этими медалями стоит колоссальный труд ребят и их наставников.

Однако помимо напряженной борьбы в теоретическом и экспериментальном турах, поездка запомнилась школьникам яркими эмоциями и открытиями.

Для серебряного призера Урала Фаюршина эта олимпиада стала не только проверкой знаний, но и настоящим испытанием на выносливость и умение концентрироваться. Юноша признался, что задания оказались нестандартными.

«Сами задачи были сложные, но интересные, особенно понравилась задача про кристаллические решётки и рентгеновскую дифракцию. Необычным для меня оказался формат трёх практических задач одновременно, но я справился!» — поделился Урал.

Помимо интеллектуальных баталий, программа включала и культурный обмен. Ребята успели увидеть древнюю Хиву, окрестности Беруни и музей Савицкого, а также сыграть в футбол с участниками из других стран. Домой школьники возвращаются не только с медалями, но и с новыми друзьями.

Сопровождавший команду наставник АНОД Алмаз Насртдинов отметил гостеприимство принимающей стороны и высокий уровень проведения соревнований.

«Я в Узбекистане в первый раз. Впечатлён этой страной. Организация олимпиады была на высоком уровне», — поделился он, поблагодарив организаторов за тёплый приём.

В поездке команду поддерживал и студент УУНиТ Вадим Харисов — наставник АНОД, помогавший ребятам и в подготовке, и в организации. Вместе с Алмазом Насртдиновым он сопровождал школьников на всех этапах олимпиады — от теоретических туров до культурной программы.

Успех воспитанников АНОД стал рекордным для ассоциации на этом турнире. Подготовка ребят шла при поддержке наставников Ассоциации олимпиадного движения и республиканского центра развития талантов «Аврора», а также студентов и педагогов.

Справка

В олимпиаде имени Бируни участвовали юные химики из 16 стран. Поздравляем также основную сборную России, которая привезла четыре золота, а Иван Овчинников стал абсолютным победителем турнира.