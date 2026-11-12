Уфа запустила пилотный курс по ИИ для школьников

В Уфе началась апробация внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5–11-х классов. Пилотными площадками стали лицеи № 161 и № 60 имени Михаила Ферина. На первом занятии педагоги познакомили ребят с основами искусственного интеллекта и разобрали, как выстраивать безопасное взаимодействие с ним в повседневной жизни.

Курс разработан минпросвещения при участии минцифры, разработчиков нейросетей и профильных экспертов. Каждое занятие сочетает теорию, интерактив и соревновательный элемент — такой подход помогает не только дать школьникам актуальные знания, но и развить критическое мышление, навыки цифровой гигиены и понимание возможностей и рисков современных технологий.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2027 года курс станет доступен во всех школах страны.

Для преподавания курса с участием ведущих ИТ-компаний разрабатывается учебник, а также создаётся специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта на практических занятиях.

«Сегодня технологии стремительно меняются, развивается искусственный интеллект, разные модели — как отечественные, так и зарубежные», — добавил Сергей Кравцов.