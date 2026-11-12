Пятница, 13 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Образование
21:47 (UTC+5), 12 Ноября 2026

Уфа запустила пилотный курс по ИИ для школьников

Внеурочный курс «ИИ и информационная безопасность» тестируют в лицеях № 161 и № 60.

Добавить в предпочтительные источники Google
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Альфия Аглиуллина

В Уфе началась апробация внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5–11-х классов. Пилотными площадками стали лицеи № 161 и № 60 имени Михаила Ферина. На первом занятии педагоги познакомили ребят с основами искусственного интеллекта и разобрали, как выстраивать безопасное взаимодействие с ним в повседневной жизни.

Курс разработан минпросвещения при участии минцифры, разработчиков нейросетей и профильных экспертов. Каждое занятие сочетает теорию, интерактив и соревновательный элемент — такой подход помогает не только дать школьникам актуальные знания, но и развить критическое мышление, навыки цифровой гигиены и понимание возможностей и рисков современных технологий.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2027 года курс станет доступен во всех школах страны.

Для преподавания курса с участием ведущих ИТ-компаний разрабатывается учебник, а также создаётся специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта на практических занятиях.

«Сегодня технологии стремительно меняются, развивается искусственный интеллект, разные модели — как отечественные, так и зарубежные», — добавил Сергей Кравцов.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru