Курс ИИ введут во всех школах с 5 по 11 класс с 1 сентября – Кравцов

Министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с журналистами сообщил, что с 1 сентября 2027 года во всех школах страны для учеников 5–11 классов появится внеурочный курс «ИИ и информационная безопасность». Об этом пишет ТАСС.

«С 1 сентября следующего учебного года этот курс вводится во все школы нашей страны с 5-го по 11-й класс», — сказал Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что для преподавания курса с участием ведущих ИТ-компаний разрабатывается учебник, а также создаётся специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта на практических занятиях.

«Сегодня технологии стремительно меняются, развивается искусственный интеллект, разные модели — как отечественные, так и зарубежные», — добавил министр просвещения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии школьников будут готовить к дипломатической службе.