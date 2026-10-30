В Башкирии школьников будут готовить к дипломатической службе

В минпросвещения Башкирии прошло установочное совещание, посвящённое запуску республиканского общественно-государственного профориентационного проекта «Дипломатические классы: международное право и сотрудничество».
Как отметил глава минпросвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, особый статус проекту придаёт его федеральный уровень. На региональном уровне он находится под патронатом министерства просвещения РБ и министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ. Такая многоуровневая система позволит интегрировать школьников в федеральную образовательную инфраструктуру и обеспечить наставничество со стороны действующих дипломатов.
«Главная цель проекта — сформировать у школьников 5–11 классов переговорную, правовую и коммуникативную компетентность, а также обеспечить раннюю профориентацию в сфере международных отношений и государственной службы. Обучение будет построено по трёхступенчатой архитектуре: „Юный дипломат“, „Школа международных отношений“ и „Предпрофессиональная дипломатия“», — рассказал министр.
По его словам, на сегодняшний день утвержден паспорт проекта, определяющий учебные планы и систему оценки, а также положение о проекте, регламентирующее порядок вступления школ, права и обязанности участников и стандарты формы одежды для учащихся.
Также подписано коллективное соглашение об учреждении Дипломатического кластера школ Республики Башкортостан и избран Управляющий совет, в состав которого вошли министры профильных ведомств, представитель МИД РФ в Уфе, ректоры уфимских вузов и другие.
Старт проекта приурочен к 225-летию образования Министерства иностранных дел России. Торжественное открытие и начало проекта запланированы на 10 февраля 2027 года — в День дипломатического работника. Полная образовательная программа для 5–11 классов стартует 1 сентября 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Башкирии объявлена дополнительная регистрация на олимпиаду «Путь в РМЛИ».
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