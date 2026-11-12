Тренер сборной Башкирии по физике вошла в жюри международной олимпиады

Главный тренер сборных республики по физике и астрономии Анна Шишкина принимает участие в работе жюри открытой международной олимпиады по астрономии (OWAO–2026). Соревнования проходят с 6 по 14 ноября на федеральной территории «Сириус» и объединили 70 школьников из 14 стран.
Как сообщил министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, Анна Шишкина уже не первый год входит в состав международного жюри OWAO. Участие в его работе позволяет обмениваться опытом с коллегами из разных стран и знакомиться с новыми подходами к олимпиадной подготовке.
«Анна Фёдоровна, вся республика гордится вами. Спасибо за то, что вы делаете для наших детей и для нашей системы образования», — написал министр на своей странице в соцсетях.
OWAO — современное международное соревнование для школьников, увлечённых астрономией. Участники проходят четыре тура, демонстрируя теоретические знания, навыки наблюдений, анализа данных и решения нестандартных задач.
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