Минпросвещения Башкирии: все техработы в электронном дневнике окончены

В Башкирии завершились технические работы в электронном дневнике. Новая версия мобильного приложения «Моя школа. Дневник» полностью готова к работе и уже доступна для скачивания в RuStore и AppStore. Об этом родителям сообщили в региональном минпросвещения.

Ранее, как информировал «Башинформ», в электронном дневнике проводились технические работы, из-за которых могли возникнуть сложности со входом в мобильное приложение. Тогда специалисты минпросвещения поясняли, что работы носят временный характер, и просили родителей с пониманием отнестись к ситуации.