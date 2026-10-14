В Башкирии предупредили о технических работах в электронном дневнике

В электронном дневнике проводятся технические работы. В связи с этим могут возникнуть сложности со входом в мобильное приложение «Моя школа. Дневник».

Как пояснили в минпросвещения Башкирии, для просмотра оценок и расписания рекомендуется использовать веб-версию по ссылке.

«Приносим извинения за неудобства», — добавили в министерстве.

Специалисты ведомства отметили, что технические работы носят временный характер, и попросили родителей с пониманием отнестись к ситуации.